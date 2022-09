Salento, i bus scolastici arrivano stracolmi alla fermata e tirano dritto: studenti in ritardo in classe

Anno scolastico nuovo, problemi vecchi. A Melissano i bus arrivano già pieni e arrivano i primi disagi per gli studenti. È iniziato da pochi giorni l’anno scolastico per centinaia di alunni di Melissano che frequentano gli istituti superiori e che, quindi, sono costretti a spostarsi a Casarano. Puntualmente si è ripresentato il problema del trasporto che le Ferrovie sud-est, l’azienda che gestisce la tratta su gomma oltre che sui binari, non riesce a risolvere.

Quando i pullman arrivano alla fermata di Melissano, provenendo dai paesi limitrofi, pare neppure si fermino perché sono oltre il limite della capienza autorizzata e, pertanto, gli studenti, tra l'altro in attesa alla fermata dalle 6,50, riescono a salire solo sull’ultimo pullman alle 8,05 arrivando a scuola alle 8,33, quindi in abbondante ritardo.

La protesta delle famiglie



Ferruccio Caputo, nonno di uno studente, si sta facendo promotore di una protesta: «Insieme al sindaco Alessandro Conte abbiamo interessato gli organi competenti senza, purtroppo, ottenere alcun risultato. Alla luce di questo non risultato utile, ho deciso di bloccare domani mattina, alle ore 7,00, i pullman provenienti da Racale all’altezza della prima fermata vicino al distributore Bianca, avvisando per tempo i vigili urbani e il comandante dei Carabinieri e contando sulla collaborazione degli altri genitori interessati o meno a questo annoso problema».