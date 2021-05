Bufera sulla Asl di Lecce: arrestati due funzionari. La Finanza in un Poliambulatorio

Blitz della Guardia di Finanza al poliambulatorio di Martano, in provincia di Lecce, con due arresti e un divieto di esercizio dell'attività imprenditoriale. Le accuse sono di falso, abuso di ufficio, peculato e frode nelle forniture pubbliche.

Le misure cautelari

In esecuzione dell'ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Simona Panzera, ai domiciliari è finito Fiorenzo Pisanello, 67 anni di Lecce, responsabile dell'Area Tecnica della Asl e Antonio Leo, 60 anni di Soleto, componente dell'Area Tecnica Asl e direttore dei lavori. La misura interdittiva dell'esercizio di attività imprenditoriale riguarda invece Francesco Reddavide, 67 anni di Adelfia, titolare di una impresa di Brindisi.

L'inchiesta - denominata "Unfinished Work" - è stata condotta dal pubblico ministero della Procura di Lecce, pool Pubblica amministrazione, Alessandro Prontera insieme alle Fiamme Gialle di Otranto. I cantieri finiti sotto la lente della Procura riguardano la ristrutturazione del Poliambulatorio e del Centro dialisi effettuata con denaro pubblico, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro. In più di una occasione - secondo le risultanze investigative e le accuse della Procura - i funzionari Asl avrebbero dichiarato che i lavori erano stati ultimati e il collaudo effettuato, nonostante i cantieri fossero ancora aperti e inagibile parte degli edifici in questione. Non solo. Gli interventi di ristrutturazione e adeguamento delle strutture alle norme anti-incendio, peraltro, in base a quanto emerso dall'ispezione effettuata dai vigili del fuoco risultavano non combacianti con quanto previsto dai progetti approvati e ammessi ai finanziamenti europei: mancavano all'appello ben 56 porte anti-incendio delle 67 complessivamente previste.

Aggiornamenti nelle prossime ore.