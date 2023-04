Dall’Adriatico allo Ionio ombrelloni e lettini aperti: prima prova d’estate lungo costa. Turisti già in spiaggia per la tintarella

Arrivano i ponti lunghi di primavera, quelli dei prossimi 25 aprile e Primo maggio, e scatta la voglia di spiaggia, tintarella e mare da vivere nei lidi già aperti per “elioterapia” lungo i litorali costieri jonico ed adriatico. Spuntano i primi ombrelloni e lettini pronti ad accogliere turisti, villeggianti e gli immancabili pendolari che già da ieri e fino a martedì, complice sole e cielo terso, affollano le principali località balneari del Salento.

Prove tecniche d'estate



Partita quindi, quella che gli operatori di settore, definiscono la “fase uno” della bella stagione che sta offrendo numeri davvero incoraggianti, nonostante la crisi da inflazione che ha generato rincari importanti disseminati un po’ ovunque, con ombrelloni e sdraio già aperti. Un colpo d’occhio degno di notizia, e dati che seppur ancora provvisori, fanno ben sperare rispetto ai flussi estivi 2023.

Ecco dove i lidi sono già aperti



Quali le mete balneari già operative? Porto Cesareo grazie alla presenza di diversi lidi con rotonde sul mare attive per gran parte dell’anno, offre possibilità di godersi arenile e mare usufruendo dei servizi spiaggia base; si lavora alacremente a Gallipoli ed Otranto, che in questa parte di stagione, seppur non garantiscono ancora tutti i lidi aperti e attivi per la sola elioterapia, offrono ampi spazi per le prime abbronzature ed i primi bagni. Diversi anche i lidi aperti seppur a ritmo ridotto anche sul litorale di Melendugno, su quello Ugentino a Castro e Santa Cesareo ed a Leuca. Si parte da San Cataldo, spiaggia a due passi da Lecce, città che in queste ore è letteralmente presa d’assalto dai turisti, italiani e stranieri e che come ovvio che sia, non disdegnano una capatina al mare.

«Il ponte del 25 aprile segna l’apertura della stagione balneare 2023 – spiega soddisfatto Alfredo Prete titolare e gestore dello storico Lido York -. La maggior parte dei lidi nella marina è già operativo ed offre i servizi bar, ristorante e lettini a turisti italiani e stranieri che hanno fatto registrare il sold out un po’ dappertutto. Questo a conferma che la stagione estiva dovrebbe essere ottima e con un numero di presenze davvero importanti. Il Salento continua il suo trend più che positivo per quanto riguarda i flussi turistici – conclude Prete - e spetta ora a noi operatori continuare ad offrire servizi di qualità per far sì che chi ci sceglie per le vacanze non sia solo di passaggio».

Porto Cesareo



Sul lungo litorale dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo lettini ed ombrelloni sono disponibili, su richiesta, in quasi tutti gli stabilimenti balneari: dalla Conchiglia Azzurra alle Dune al Tabù, dal Goa al Bacino Grande tanto per fare degli esempi, altri lidi storici del litorale nord verso Torre Lapillo, come Orange Sun, Bahia, Samanà e Togo sono già al lavoro per allestire la spiaggia per la prossima ed imminente ordinanza balneare regionale che dovrebbe dare il via alla stagione, che partirebbe a fine maggio inizio giugno in corrispondenza del ponte per la Festa della Repubblica.



«Stiamo registrando un buon flusso sia di turisti italiani, sia di turisti internazionali, soprattutto Tedeschi, Svizzeri, e Francesi, sia di tanti pendolari che scelgono Porto Cesareo per ritemprarsi in questo ponte lungo». Poi la disamina di un format vincente per un periodo di bassa stagione come questo, che è fare con i fatti destagionalizzazione. «Il movimento di turisti presente e garantisce nei fatti una vera e propria destagionalizzazione che fa bene ai nostri territori, ed ai litorali jonici ed adriatici salentini - sottolineano gli operatori cesarini -. In realtà, non è stato un esperimento visto, anche perché anche nelle scorse stagioni pre-estive abbiamo anticipato l’apertura per elioterapia dei nostri lidi, offrendo su richiesta ombrelloni e sdraio fino a quando il meteo e l’ordinanza della Regione Puglia ce lo consente. È chiaro che a maggio si lavorerà per sistemare gli stabilimenti e renderli completi ed operativi a 360 gradi».

Ugento e Otranto



Anche sul litorale di Ugento come su quello di Otranto in questi giorni, si potrà vivere il lungo ponte in spiaggia, e godersi sole e mare. Diversi sono infatti i lidi che offrono servizi spiaggia e ristoranti attivi. Anche in queste due località la stagione estiva vera e propria si aprirà però a metà maggio. E’ il caso del “Vivosa Resort” che in una nota delle scorse ore ha spiegato che la stagione estiva vera e propria partirà il prossimo 20 maggio. «L’ecoresort immerso nella natura protetta del parco di Ugento si appresta a far vivere ai suoi ospiti tutta la magia delle “Maldive del Salento” offrendo una spiaggia privata dalla sabbia bianchissima, camere immerse nella vegetazione e la possibilità di dedicarsi a tante attività diverse: dalle gite in barca al trekking al faro fino al kayak nelle grotte si parte alla scoperta delle bellezze segrete del Salento, accompagnati da esperti locali».

