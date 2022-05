Salento, mamma volpe sceglie il suo rifugio per il parto e regala sette splendidi volpini

Da mesi aveva scelto come sua "casa" una porzione di campagna sulla Alezio-Matino, nel Salento. Quella volpe discreta aveva già conquistato le simpatie degli agricoltori del posto, che la vedevano passare spesso, intenta a cacciare, oppure a prendere il sole.

La scoperta: la volpe è diventata mamma

Da qualche giorno, però, la volpe non si vedeva più. Chi era abituato alla sua presenza ha pensato che si fosse allontanata, oppure che - ahimé - qualche auto di passaggio l'avesse uccisa. Invece la volpe è ricomparsa nei giorni scorsi e non era sola: nella sua tana, ricavata in una buca, tra la roccia e gli attrezzi agricoli, c'erano anche sette splendidi volpini appena nati, che mamma volpe accudisce e allatta con premura.