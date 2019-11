Maltempo, appello al Governo. E parte la raccolta fondi con l'hashtag #unamanoxilsalento

Ultimo aggiornamento: 17:27

Raccolta fondi per aiutare chi ha subito la furia del maltempo la scorsa settimana. L'iniziativa parte dall'emittente Telerama che ha trovato il placet di amministrazioni comunali e Provincia di Lecce . Insieme, hanno lanciato un appello al Governo, perché intervenga in favore del territorio, e lanciato la raccolta fondi. Denaro che sarà destinato a pescatori, agricoltori, ristoratori e ai comuni che hanno dovuto fare i conti con il ciclone mediterraneo e, oggi, devono rialzarsi in piedi.Telerama, dell'editore Paolo Pagliaro, ha lanciato l'iniziativa con un hashtag #unamanoxilsalento. Chi volesse dare il proprio contributo potrà fare un versamento sul conto corrente della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, filiale di Lecce, all'Iban IT 57J086 0316 0000 0000 0314 361, indicando, come causale, “Una mano per il Salento”. «Un gesto necessario per rialzarsi - spiegano da Telerama - per prendersi cura l’uno dell’altro, in riva al nostro mare».