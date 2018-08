Nubifragi sul Salento, in spiaggia lo spettacolo del cielo nero sul mare verde/ Le foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salento sold out, ma col maltempo che stamani ha sorpreso in spiaggia migliaia di turisti dando anche spettacolo.Traffico impazzito sulle litoranee dopo che le prime avvisaglie della pioggia hanno indotto molti a rientrare. Ma traffico anche all'ingresso di Lecce e di altre località come Otranto dove migliaia di turisti si sono riversati scegliendo la gita in città. Sulla 101, nel tratto tra Lequile e Lecce, coda fino a tre chilometri dall'uscita della statale. Sul web, immancabili, le foto del maltempo visto dall'ombrellone.