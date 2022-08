Salento, malore in mare: turista muore dopo il trasporto in ospedale

Salento, malore in mare: turista muore sotto gli occhi di famigliari e bagnanti. La tragedia si è consumata sul litorale jonico di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, precisamente sulla spiaggia di Punta Prosciutto, nei pressi del Teranga bay.

A perdere la vita, un turista che all'improvviso ha accusato un grave malore. P.A. 53 anni originario di Bergamo era da qualche giorno a Porto Cesareo, località jonica nella quale aveva deciso di trascorrere le vacanze ferragostane con la sua famiglia.

L'uomo mentre era in acqua a fare il bagno ha sentito una fitta e si è accasciato, sotto gli occhi attoniti ed increduli dei familiari e di altri bagnanti che hanno assistito alla terribile scena, prodigandosi immediatamente di persona ed allertando i soccorsi. Sulla battigia sono intervenuti subito e con gli strumenti di primo soccorso anche gli addetti spiaggia ed i bagnini del lido. In spiaggia, sono giunti anche i carabinieri di Porto Cesareo, gli uomini della capitaneria di porto e il personale del 118. Purtroppo per l'uomo trasportato al Vito Fazzi di Lecce non c'è stato nulla da fare ed è deceduto dopo il ricovero.