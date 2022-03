Lupi nel Salento, nuovo avvistamento nelle campagne di Carpignano Salentino

Lupi nel Salento, nuovo avvistamento. Questa volta è accaduto a Carpignano Salentino dove due lupi, intorno a mezzogiorno di oggi, sono stati avvistati dai titolari della struttura Torre Canfore.

I due esemplari di lupi selvatici se ne andavano in giro per le campagne, in contrada Masseria Torre Canfore, quando sono stati spaventati dal rumore di un taglia erba e sono scappati. I titolari della struttura hanno provveduto a segnale la presenza degli animali al Corpo forestale di Otranto ai Carabinieri.

L’allarme per la presenza di esemplari di lupo è scattato più volte, negli ultimi anni nel Salento. L’ultimo caso è ad Alezio, dove il sindaco Andrea Barone, con un post su Facebook, ha avvisato la popolazione della possibile presenza sul territorio di due lupi che sarebbero stati avvistati in contrada Coline, la zona al confine tra i feudi di Alezio, Matino, Parabita, Taviano e Gallipoli. A ciò è seguito l’allarme degli allevatori della provincia di Brindisi, che hanno ritrovato alcune pecore sgozzate.