Salento, litiga con i vicini e lancia un masso dal balcone. Poi prende a pugni i poliziotti: arrestato

Ha prima litigato ferocemente con i condomini del suo palazzo. Al culmine della lite ha lanciato dal quarto piano un manufatto di cemento che si è infranto sul terrazzo di una residente, al primo piano, fortunatamente senza ferire nessuno. Per questo, ieri, nel tardo pomeriggio, in quella palazzina nel centro di Galatina, nel Salento, è arrivata una pattuglia del locale commissariato. Un parapiglia, la colluttazione e infine l'arresto: il 46enne si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola.

I precedenti

Gli agenti delle Volanti - cui l'uomo era già noto per altri episodi di presunte condotte persecutorie e di disturbo nei confronti dei condomini, episodi oggetto di una indagine ancora in corso - erano già intervenute due volte per diverbi tra il soggetto in questione ed altri condomini. Ieri, hanno provveduto prima a sequestrare il manufatto di cemento lanciato dal balcone e poi hanno bloccato il 46enne, che ha opposto resistenza. Ne è nata una colluttazione: l'uomo ha colpito più volte i poliziotti con calci e pugni, causando a due di loro ferite giudicate guaribili in sette giorni dal personale medico dell'ospedale galatinese.

L'arresto

Il 46enne è stato accompagnato in commissariato e sottoposto a perquisizione personale: aveva con sé una lima e delle pinze con punte acuminate, «oggetti verosimilmente utilizzabili come armi bianche» specifica la nota della Polizia. Così, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per minacce aggravate, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e condotto, al termine degli atti di rito, nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce.