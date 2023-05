Lite in piazza, poi schiaffi e pugni tra conoscenti: 44enne ferito in ospedale. È grave

Sarebbe stata una parola di troppo a far scoppiare la lite tra due conoscenti: prima un insulto, poi un altro fino ad arrivare agli schiaffi e ai pugni. E’ accaduto domenica sera, alle 20,00 circa, nella piazza di Strudà, frazione di Vernole. Piazza Vittorio Veneto ha fatto da scenario ad una scazzottata in piena regola: uno dei due è finito ricoverato in ospedale in prognosi riservata, con un trauma cranico e alcune fratture.

Dalle parole ai fatti

Protagonisti sarebbero stati un 41enne di Bisceglie e un 44enne del posto. Il primo avrebbe colpito il secondo, fino a mandarlo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo d’urgenza nel nosocomio, dove si trova tutt’ora ricoverato. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Vernole che dovranno stabilire le eventuali responsabilità e i motivi che hanno portato due persone ad una lite cosi accesa.