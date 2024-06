Salento, lite e pugni nel centro storico: Daspo urbano per due giovani

Daspo urbano con divieto di accesso ai luoghi della movida a Poggiardo per due giovani salentini. I provvedimenti sono scattati nello scorso weekend, con la notifica dei Dacur emessi dal Questore della provincia di Lecce nei confronti di due giovani a seguito di un grave episodio verificatosi a Poggiardo, il 30 dicembre 2023, nei pressi del locale "Caffè borghese", ritrovo per i giovani del posto.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il fatto aveva visto un 28enne di Poggiardo e un 20enne nativo di Tricase, accanirsi per futili motivi su di un giovane, colpendolo ripetutamente e provocandogli traumi al volto.

L'intervento delle forze dell'ordine

Nell'occasione intervennero i carabinieri, che denunciarono i due uomini per lesioni aggravate e percosse. Da qui la richieste di Dacur, emesse dal Questore Modeo, sulla base dei comportamenti dei due soggetti ritenuti "effettivamente" e "potenzialmente" pericolosi per la sicurezza urbana.

La misura di prevenzione del Divieto di Accesso Urbano (Dacur), necessaria per prevenire fenomeni di criminalità e illegalità che incidono sulla sicurezza dei cittadini é stata notificata nei giorni scorsi ai responsabili dell'aggressione e vieta loro di accedere e stazionare nei luoghi della movida del centro urbano di Poggiardo per due anni.