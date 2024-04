Salento, lido in cerca di influencer per promuovere la spiaggia e attirare nuovi clienti. In cambio di una vacanza a Gallipoli

A.A.A. cercasi influencer per promuovere sui social il lido e attirare nuovi clienti. In cambio si offre una vacanza di un mese in quel di Gallipoli.

Il Lido Zen di Gallipoli ha recentemente adottato un'innovativa strategia di promozione del proprio business e del territorio circostante attraverso l'utilizzo degli influencer sui social media. La struttura ha lanciato un contest su Instagram, rivolto agli utenti con almeno 20.000 follower su Instagram o TikTok, offrendo loro l'opportunità di trascorrere un mese a Gallipoli come ospiti del lido in cambio della creazione quotidiana di contenuti di intrattenimento da pubblicare sui propri profili social.

Il responsabile della comunicazione del Lido Zen, Simone Faiulo, ha spiegato che questa scelta è stata motivata dalla volontà di ampliare la portata sui social media e di raggiungere un pubblico più ampio. «Un tempo si utilizzavano i personaggi famosi, oggi la gente preferisce una comunicazione non patinata affidata a persone normali, che sono apprezzate sui social e che hanno un modo di mostrare il mondo attorno a loro che piace", ha dichiarato Faiulo.

Il contest

L'obiettivo è quello di attrarre l'attenzione verso Gallipoli e di influenzare positivamente le decisioni dei potenziali visitatori, generando un impatto positivo non solo per il Lido Zen, ma anche per l'intera economia locale legata al turismo».

Il contest prevede la selezione di cinque vincitori, i quali avranno l'opportunità di trascorrere un mese lungo la costa ionica, mostrandosi felici e sorridenti sui social media mentre godono dei momenti di relax sulla spiaggia di Gallipoli. Questo approccio rappresenta un radicale cambiamento rispetto alle strategie tradizionali, ma si adatta alle tendenze attuali dei social media, dove gli utenti preferiscono seguire persone "normali" anziché celebrità. È evidente che dietro questa scelta ci sia una logica di scambio: gli influencer ricevono una vacanza gratuita in cambio della promozione del Lido Zen e del territorio di Gallipoli sui loro canali social. Gli imprenditori si augurano che questo scambio porti non solo a un aumento della visibilità online, ma anche a un incremento concreto del numero di visitatori. L'iniziativa del Lido Zen di Gallipoli rappresenta un esempio tangibile di come le imprese stiano adattando le proprie strategie di marketing alle dinamiche dei social media e al potere degli influencer. Questo approccio potrebbe aprire nuove opportunità per la promozione del territorio e per lo sviluppo dell'industria turistica locale.