Da oggi tutti i lidi sono aperti per legge. Ma nel Salento i parcheggi arriveranno solo a fine giugno

Da oggi tutti i lidi - secondo l’ordinanza balneare della Regione - sono obbligati ad aprire e a garantire il servizio di salvataggio. Quindi si parte con ombrelloni e sdraio, per obbligo di legge, ma senza parcheggi a disposizione per i bagnanti che attendono ancora di essere autorizzati. Una situazione che manda in tilt soprattutto due grandi centri turistici del Salento come Gallipoli e Otranto che hanno le principali aree di sosta in aree di pregio naturale e che quindi non possono essere utilizzate senza i pareri di impatto ambientale. Tanto che gli operatori lanciano già l’allarme: «Verranno utilizzati al massimo solo il 30% dei nostri lettini».

La situazione

Tra tavoli interistituzionali, riunioni in Prefettura e piani della mobilità, piani stralcio Vinca e Vas, la situazione resta ancora da definire per i parcheggi estivi, anche se si vedono già i primi spiragli per una soluzione. Soluzione che, comunque, dovrà sacrificare, in tutto o in parte, il mese di giugno. Per le valutazioni dei progetti presentati, infatti, ci sono i famosi 45 giorni per le osservazioni, riservati ad Enti, associazioni, ma anche a cittadini, nei confronti dei piani presentati. Dopo di che, come assicurato dall’assessora all’Ambiente della Regione Puglia Serena Triggiani «la Regione si impegna a rispondere il più celermente possibile alle istanze ed ai progetti presentati dai Comuni». Insomma da Bari si farà in fretta, dopo di che toccherà ai comuni provvedere ad autorizzare finalmente le aree di sosta temporanee.

Ma quando scadranno i famosi 45 giorni su cui non si può derogare? Bene, il computo parte dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di tali Piani della Mobilità Sostenibile. La pubblicazione è avvenuta il 9 maggio ed è a partire da questa data che scatta il computo del mese e mezzo previsto per la valutazione. In questo modo, si arriva al 23 giugno, data in cui la Regione potrà iniziare ad esprimere i suoi pareri per l’autorizzazione.

L’approvazione dell’emendamento proposto nello scorso Consiglio Regionale permette di accelerare la procedura e di ottenere il parere anche su di un “piano stralcio” e non su tutto l’intero Piano della Mobilità in Area Parco. Ciò permette a Gallipoli, ad esempio, di avere l’autorizzazione anche se il piano della mobilità in area parco non è ancora stato approvato.

Insomma, «una foglia di fico, una toppa su tutto l’iter - spiega Fabio Tarantino, consigliere provinciale con delega all’Ambiente - che permetterà di salvare la situazione, che è una cosa meritoria, ma che non risolve il problema in generale di una mancanza di programmazione sia a monte, sul fronte della Regione, che a valle, da parte dei Comuni».

In effetti, il problema è tutto li, la programmazione che si doveva esprimere negli ultimi 20 anni sta avvenendo nelle ultime due estati. Basti pensare che dei piani della mobilità in area parco soltanto 7 su 20 sono stati autorizzati in Puglia dopo la bellezza di almeno un lustro.

Partendo da questo, ci si può comunque consolare sul fatto che ora la procedura va spedita. «Per Otranto non abbiamo presentato un piano stralcio, come nel caso di Gallipoli, ma il piano completo della mobilità - spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Otranto Serena Rosati -. In questo senso, una volta che la Regione avrà espresso il suo parere motivato sulla Valutazione Ambientale Strategica, i responsabili unici del procedimento dei Comuni interessati esprimeranno, a loro volta, il parere sulla questione. E se sia necessaria, ed in quali casi, anche un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza. Per questo motivo abbiamo riunito coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse e si trovano in area parco o Sic per spiegare loro le nuove regole. Una volta terminato tale iter adotteremo una delibera di Consiglio Comunale per autorizzare i parcheggi».

Insomma, un piano molto articolato che prevede anche un monitoraggio costante, i controlli successivi e tutta una serie di limitazioni. Sono escluse qualsiasi tipo di opere sulle aree che saranno destinate ai parcheggi estivi ed è prevista la completa reversibilità dei terreni agricoli ma non solo: nei casi della Vas si procederà a calibrare i parcheggi anche sul numero massimo di bagnanti giornalieri che le aree e le spiagge possono ospitare, prima di giungere ad un eccessivo carico antropico. In tutto questo, i gestori dei lidi sono comunque ormai rassegnati ad un giugno critico: «Sapevamo che la situazione sarebbe stata risolta solo per la seconda metà di giugno - dice Gianfranco Congedo del Blanearea - ma speriamo che questa volta si arrivi ad una soluzione definitiva definitivo e che il problema non si ripresenti in futuro». Dal Kum Beach Club Federico spiega che «la questione attiene sia all’immagine che alla possibilità di lavorare. I turisti non comprendono come sia possibile che ci siano i lidi e non i parcheggi. Inoltre, fino alla riapertura dei parcheggi, lavoreremo con al massimo un 20-30% dei posti disponibili in spiaggia». Anche Enrico del lido 2 Laghi esprime la sua preoccupazione «purtroppo i disagi ci saranno. Quest’anno dalla seconda domenica di giugno ci sarà già la folla e noi avremo almeno tre fine settimana molto critici fino a che non si arriverà alla soluzione ed all’assetto definitivo». Anche perché per Otranto, dal 15 giugno, scatta il divieto di sostare nelle pinete e verranno meno anche quei posti auto finora utilizzabili».

