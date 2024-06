Salento, una lettera con minacce destinate ad un imprenditore recapitata alla redazione di un giornale salentino

Un plico postale contenente una lettera intimidatoria rivolta a un imprenditore e una cartuccia di fucile è stato recapitato ieri alla redazione del periodico d'informazione quindicinale Il Gallo con sede a Tricase (Lecce). E' stato il direttore del giornale, Luigi Zito, a fare la scoperta: una volta aperto il plico, recapitato regolarmente dal postino con francobollo e timbro di annullo, ha trovato all'interno una lettera intimidatoria, scritta probabilmente con un normografo, rivolta ad un imprenditore dell'agroalimentare di Capo di Leuca. Insieme allo scritto una cartuccia di fucile da caccia già esplosa.

Nella missiva si legge: «Le prossime cartucce saranno cariche per lui. Da decidere solo se alle gambe per rovinarlo per sempre o alla testa per zittirlo una volta per tutte». Il direttore del giornale ha subito denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno provveduto a sequestrare il materiale. A quanto si è appreso, l'imprenditore oggetto delle minacce non sarebbe stato in grado di fornire agli inquirenti informazioni utili per le indagini.