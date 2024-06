Più che prove tecniche d'estate: questo torrido fine settimana sta segnando di fatto, sulle spiagge ioniche ed adriatiche del Salento, l'inizio della bella stagione 2024, con spiagge libere, stabilimenti balneari, bar e ristoranti vista mare presi letteralmente d'assalto da famiglie e giovani.Un vero pienone grazie al grande caldo. Ma con tanti nodi ancora da sciogliere e che verranno tutti al pettine nelle prossime settimane.

Tanti anche i turisti

Soprattutto sulle spiagge, come fosse agosto, sono tantissime le presenze di turisti e salentini che hanno deciso di prendere le prime tintarelle e godersi i primi bagni, complice come detto, il termometro che tra ieri ed oggi si è attestato tra i 30 e 35 gradi. Da Gallipoli a Porto Cesareo, da Ugento alle marine di Salve, da Leuca a Castro e a Santa Cesarea, da Otranto a Roca e Torre Dell'Orso, fino alla marina leccese di San Cataldo, saranno due giorni segnati dai primi pienoni sia sulle spiagge sia in tanti locali delle località turistiche. A confermare questo primo pienone - si tenga presente che siamo nella prima metà di giugno e i piani ferie di molte aziende non sono ancora pianificati - sono gli stessi operatori turistico balneari.

Ma mancano i parcheggi per i bagnanti

Il caldo quindi, alla fine, è arrivato e non potrà che aumentare e, allo stesso modo, aumenteranno nei prossimi mesi i bagnanti. Ma il rischio, altissimo, per il Salento è di non riuscire ad accogliere tutti i visitatori che hanno voglia di fare un bagno. Ora, con questi numeri, ancora si regge. Ma se non si sblocca l’autorizzazione dei parcheggi estivi (a fine giugno dovrebbero scadere i famosi 45 giorni per le osservazioni ai piani di mobilità presentati dai Comuni e poi la parola finale passerà alla Regione) tutto il sistema rischia di andare in tilt. Al momento centri turistici come Gallipoli e Otranto vedono inibite diverse aree destinate alla sosta.

Gli stabilimenti balneari: «Si preannuncia un'ottima estate»

«A Gallipoli la stagione, nonostante un maggio a rilento, è partita bene soprattutto per le presenze di tanti turisti», conferma Attilio Caputo del network alberghiero Caroli Hotel. Sulla stessa lunghezza d'onda di Caputo tanti operatori balneari di Porto Cesareo, rinomata località turistica con la sua costa bassa e sabbiosa lunga oltre 20 km, che si presenta già pronta ad accogliere le centinaia di migliaia di bagnanti, turisti stranieri e italiani che animeranno questi lunghi e caldi mesi d'estate. «Le nostre spiagge sono operative - spiegano i fratelli Alessandro e Giovanni Grandioso e Gigi Tramacere, titolari degli storici stabilimenti balneari cesarini Dune e Tabù -. Tutti operativi i nostri servizi a disposizione: hotels, servizi spiaggia, con ombrellone e lettini, servizio ristorante e tavola calda e fredda. Quella che sta per iniziare, a nostro avviso, sarà una stagione importante ed allo stesso tempo impegnativa, perché da un lato dovrà confermare il Salento come meta turistica ambita e dall'altro noi imprenditori dobbiamo essere all'altezza di offrire servizi di livello che fidelizzino la nostra clientela».

La spiaggetta di Badisco ancora inagibile

A Otranto il vento di tramontana non ha permesso il pienone ad Alimini, ma ci siamo quasi. I lidi sono comunque pieni ed hanno già molti clienti sia locali che stranieri. Seppure resta la preoccupazione per i prossimi fine settimana per via dei parcheggi ancora da autorizzare, per ora la situazione regge. «Abbiamo prenotazioni per domenica, soprattutto per le ore centrali ed a pranzo - dice Federico del Kum Beach club -. I lidi più piccoli si riempiranno tutti, magari quelli più grandi dovranno ancora attendere il prossimo fine settimana». Diversa la situazione nei stabilimenti balneari cittadini che sono, invece, ridossati dalla tramontana. Le spiagge sono piene, anche se manca ancora il servizio di pulizia e salvamento nelle spiagge libere come quella della Madonna dell’Altomare. Qui, infatti, bisogna ancora attendere l’esito della gara che assegnerà il servizio di pulizie di tutta la baia, quello di salvamento con i bagnini e poi la “spiaggia libera con servizi” che permetterà di avere, su richiesta, sdraio ed ombrelloni. A sud, invece, la situazione è ancora critica, visto che manca il parcheggio per la Baia dell’Orte e Laghetto di Bauxite e che la spiaggetta di Badisco è ancora inagibile in attesa dei lavori di rimozione del pietrame lungo il bagnasciuga.

