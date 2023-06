Lecce, Nardò ma anche Galatina e il capo di Leuca. I centri storici del Salento continuano ad affascinare investitori, italiani ed esteri. E così il cuore delle città – tra commercializzazioni e acquisizioni – diventa terreno sempre più fertile per ottimi affari di banchieri e imprenditori, prestandosi a meravigliose sceneggiature per le vacanze dei turisti.

Il mese d'oro potrebbe essere luglio

Numerosi i colpi di mercato già messi a segno in città. Ma il mese d’oro per gli affari immobiliari dei vip secondo le agenzie specializzate del settore potrebbero essere messi a segno proprio nel mese di luglio. A confermarlo sono alcune delle agenzie immobiliari che operano nel mercato nel lusso, come Coldwell Banker Gruppo Bodini che già nelle scorse settimane aveva confermato l’esistenza di una trattativa molto importante, a due passi dal centro città. «C’è del movimento in questo periodo sicuramente interessante. E nel frattempo ci sono stati altri clienti israeliani che si sono affacciati in Salento e qualcuno ha già puntato gli occhi tra le bellezze del capoluogo – ha dichiarato Loredana Latino dell’agenzia Coldwell Banker Gruppo Bodini –. Ma sulle trattative importanti in corso o concluse non possiamo ancora sbilanciarci, ci sono delle cose che bollono in pentola ma al momento non posso essere più precisa. Sicuramente l’interesse per il Salento è sempre vivo con interesse particolare che riguardano gli immobili del centro storico di Lecce e Galatina, oltre a Nardò. Cresce l’interesse anche per le ville e le storiche dimore delle località balneari, senza distinzione di longitudine o latitudine».

Le preferenze degli stranieri

Palazzi e dimore storiche, castelli e tenute immerse nel Verde campagna salentina o affacciate sui panorami mozzafiato dello Ionio e dell’Adriatico: la ricerca è incessante. Il trend, come già detto, si registra anche a Nardò dove già solo lo scorso anno una coppia di facoltosi cittadini francesi, molto noti nel mondo della finanza europea e nel jet set d’Oltralpe, hanno acquistato nel centro storico della città Palazzo Tafuri. I due conti transalpini – Antoine d’Espous e Ghislaine d’Espous, quest’ultima presidente dei parchi botanici francesi – dopo un acquisto e un restauro milionari, hanno trasformato l’immobile in un boutique hotel, conquistando la fiducia della città”. Ma nelle scorse settimane a chiudere la trattativa per una storica dimora affacciata sul mare di Porto Selvaggio dovrebbe essere stato un responsabile della maison francese Hermes. Massimo riserbo sull’identità dell’acquirente che dovrebbe formalizzare l’acquisto in queste settimane. «Tra i più di mille proprietari che ci hanno affidato l’affitto delle loro abitazioni, sempre più sono quelli che hanno deciso di investire in Salento realizzando ville di lusso – ha fatto sapere Antonio Barbara, di BarbarHouse agenzia specializzata negli affitti brevi e con Perle di Puglia nell’affitto di ville luxury –. Le proponiamo alla nostra clientela internazionale sempre più interessata a ville di fascia alta. Inoltre, negli ultimi anni sono cresciute di molto le compravendite immobiliari di fascia alta. Tra i nostri proprietari ne abbiamo registrate poi di 20, di cui almeno la metà per investimento».

Imprenditori e uomini della finanza mondiale

Tanti gli investimenti e le acquisizioni di imprenditori e uomini della finanza mondiale che, attratti dai colori mozzafiato del Salento, hanno deciso di investire. A rimarcarlo sono i dati che provengono dall’Osservatorio economico Aforisma secondo i quali il numero di strutture di lusso in provincia di Lecce, fino al 2022, erano “soltanto” 12, per un totale di 700 posti letto. Ma ce ne sarebbero almeno altrettante in corso di realizzazione divise tra ristrutturazioni, rilanci o aperture, per non parlare delle operazioni in fase di acquisto e sulle quali la riservatezza è d’obbligo. E nel capoluogo, in passato, sono stati due gli investimenti a decretare l’avvio di una nuova stagione per la città: il rilancio dell’ex cinema Santa Lucia e dell’ex convento delle Stimmatine, entrambi immersi nel centro della città. Hotel e residence di lusso, questo dovrebbero diventare i due immobili, almeno secondo Luxury Class srl – che li acquistati e riprogettati entrambi –, anche se, a distanza di circa 9 anni dalle prime istanze, solo il primo è in fase di rinascita, pronto per esser aperto entro un anno. Per il secondo, tuttavia, si aspetta ancora essendo, purtroppo, allo stato originario.