Salento, un laboratorio accusato di avere falsificato esami del sangue: sotto inchiesta ​titolare, tecnico e biologi

L'accusa è pesante: sarebbero stati manomessi esami del sangue e diagnostici da circa un anno. In totale, infatti, sarebbero stati addirittura 425 e nelle carte venivano riportate false attestazioni sull’esecuzione e sugli esiti degli esami ematochimici. La scoperta anche grazie a un ex dipendente di questo laboratorio di Maglie che ha fatto scattare le indagini condotte dai carabinieri del Nas da dicembre del 2018 a dicembre dell’anno successivo.

L'inchiesta

A finire sotto inchiesta sono stati il titolare del laboratorio, un tecnico e tre biologi con le accuse di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e falso ideologico in certificati, così come ipotizzatonell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a firma della pbblico ministero della Procura di Lecce, Francesca Miglietta, sulla scorta degli accertamenti avviati dal Nas.

La difesa

Ipotesi che dovranno trovare riscontro: nei prossimi 20 giorni gli indagati potranno depositare memorie difensive o chiedere di essere interrogati tramite gli avvocati Massimiliano Mazzota, Marcello Urso e Luigi Covella. Strategia difesiva già accordata dal titolare del laboratorio con l'avvocato Covella: «Chiediamo l'interrogatiorio con l'obiettivo di chiarire tutto e presto», sostiene il legale.

«Sono accuse che non stanno in piedi: quale sarebbe tato il vantaggio nel falsificare analisi di laboratorio in un centro, peraltro, che si è costruito la fama di essere affidabile e professionale? Un truffa? Un raggiro per accedere ai fondi della Sanità ? Nulla di tutto questo viene contestato nel capo di imputazione, eppura la polizia giudiziaria ha indagato due anni. Valuteremo le carte dell'inchiesta, ma al momento mi sembra che le accuse si basino sul nulla».