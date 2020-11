Salento, casi raddoppiati in sette giorni. Ma tre comuni tornano a quota zero

L'impennata di casi che ha coinvolto la Puglia non ha risparmiato il Salento che da isola felice nei giorni scorsi si è colorato invece complatamente di presenza del Covid. Il report della Asl di Lecce registra il raddoppio in una sola settimana con i casi di positività passato dai 862 del 6 novembre ai 1529 di oggi, 1 novembre. Numeri che non fanno dormire sonni tranquilli insomma, tanto più che il virus ha colpito duramente anche comuni che erano rimasti praticamente isolati dall'inizio della pandemia e che ora affrontano una sorta di prima ondata.

L'unic buona notizia Melpignano, Martignano e Bagnolo che inquesti sette giorni tornano a quota zero.

Puglia, lieve flessione dei casi: sono 1.350. 22 i decessi. Ipotesi ospedali da campo se la crisi aumenta

© RIPRODUZIONE RISERVATA