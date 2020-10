L'estate in pieno autunno: tutti al mare, c'è anche Bruno Vespa

Un fine settimana decisamente estivo - in pieno autunno - per il Salento e buona parte del sud. Diverse persone ne hanno approfittato per una giornata al mare, godendosi il sole e concedendosi un bagno nelle acque fresche dello Ionio o dell'Adriatico. Una bella parentesi dopo il maltempo che ha caratterizzato la prima parte della settimana.

A San Pietro in Bevagna segnalata la presenza di Bruno Vespa, dopo una settimana di riprese per la sua trasmissione in seconda serata, Porta a Porta. Da quelle parti il giornalista e anchorman ha una tenuta agricola in cui produce dell'ottimo vino. Siparietto simpatico, un gruppo di paperelle nelle acque di Porto Cesareo. Spettacolare lo scorcio offerto a Gallipoli dall'insenatura della Purità.

Ultimo aggiornamento: 17:12

