Salento, investe un cane davanti a passanti e bambini appena usciti da scuola: caccia all'automobilista

Investe un cane con l'auto fino ad ucciderlo. È accaduto nelle scorse ore nel Salento, precisamente a Racale, su via Milano. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, il conducente, alla guida di un suv nero, alla vista del cane fermo sulla strada, invece di attendere per farlo allontanare, avrebbe proseguito la sua corsa, investendolo con le ruote anteriori e posteriori e allontanandosi come se nulla fosse successo. Il tutto sotto gli occhi increduli di diversi passanti, tra i quali anche alcuni bambini appena usciti da scuola che si trova nelle vicinanze di via Milano.

L’intera scena sarebbe stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Il proprietario del cane ha subito soccorso l’animale e lo ha portato in un ambulatorio veterinario. Ma le ferite causate dall’investimento erano troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare.

L’accaduto è stato denunciato alle forze dell’ordine. Della vicenda si stanno occupando anche le Guardie Zoofile del Noeta della sezione di Taviano, che pare siano gia sulle tracce dell’automobilista.