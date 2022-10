Un'auto contro il guardrail all'alba, attorno alle 6, sulla Tangenziale Est di Lecce, in direzione Maglie. All'uscita 11A, quella per Castromediano, la vettura si è scontrata con il guardail. Sul conducente dell'auto adesso sono richiesti accertamenti urgenti. La coppia che viaggiava sull'auto è illesa ma trasportata in ospedale in codice gialla per dinamica.