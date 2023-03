Incidente stradale nel Salento: scontro furgone-moto sulla statale. Muore 35enne

Incidente stradale nel Salento. A perdere la vita questa mattina nel tragico scontro tra un furgone e una moto, sulla statale Nardò - Avetrana, è stato un centauro 35enne, Marco Vetrugno originario di Novoli ma residente a Nardò, alla guida della sua moto, una Yamaha Naked.

Ancora poco chiara la dinamica dell'impatto mortale tra i due mezzi.

Cosa è successo

Poco dopo le 8, sulla strada che collega Nardò ad Avetrana, il lungo, stretto e poco sicuro rettilineo troppe volte teatro di incidenti mortali, Vetrugno, secondo le prime ricostruzioni in sella alla sua moto stava provecedendo in direzione Avetrana quando, all'altezza della località "Agnano", si è scontrato contro un Fiat Doblò, che viaggiava in direzione Nardò e che stava svoltando a sinistra su una strada di campagna.

Nel terribile impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla sella cadendo sull’asfalto, mentre la moto si incastrava sotto il Fiat Doblò.

Sul posto i sanitari del 118, prontamente intervenuti, hanno provato più volte a rianimare l'uomo, ma il suo cuore non ha retto. Troppo gravi le ferite riportate dall'uomo nel violento scontro.

I rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidati ai carabinieri e alla polizia locale.