Salento, incidente stradale sulla provinciale: scontro tra un'auto e un mezzo agricolo. Morta una donna, ferito il marito

Incidente stradale nel Salento: scontro fatale per una donna che morta mentre era alla guida della sua auto sulla strada provinciale che collega Copertino a Galatina, all’altezza della zona industriale tratto stradale già in passato teatro di altri gravi sinistri stradali

A perdere la vita nello scontro, tra un'auto e un mezzo agricolo (una metitrebbiatrice) è stata la giovane donna che viaggiava a bordo di un'Alfa Romeo. Secondo i primi rilievi è rimasto ferito anche il marito, trasportato in codice rosso all'ospedale Fazzi di Lecce.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. I rilievi planimetrici per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono affidabili ai carabinieri della locale tenenza.