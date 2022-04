Salento, tragico incidente stradale: motociclista muore decapitato

Tragico incidente sulla provinciale che collega Copertino a Galatina. Un 26enne è morto decapitato nell'impatto dopo aver perso il controllo della sua moto.

Il rientro dal raduno

Aveva trascorso la giornata insieme ad amici a Galatina, dove si è tenuto un motoraduno per gli amanti del TMax, stesso modello su cui viaggiava il 26enne di Copertino, A.P. le sue iniziali. Il giovane stava rientrando proprio a Copertino per recuperare il cellulare quando, per cause ancora tutte da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e ha sbattutto contro il guardrail.

L'impatto è stato violentissimo: il corpo del 26enne è stato trovato a 300 metri di distanza rispetto al luogo dell'incidente. Un corpo straziato dall'impatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Copertino che hanno immeditamente avvisato i famigliari che si stanno recando sul posto. Tanti gli amici che si sono recati sul posto dell'incidente dopo aver ricevuto la notizia. Un pomeriggio finito in tragedia: proprio quella moto che tanto amava è stata la causa della sua morte.