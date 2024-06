Salento, incidente stradale con feriti: grave un uomo

Incidente stradale con feriti sulla Muro Leccese - Scorrano. Il violento scontro tra due furgoncini è avvenuto poco dopo le 6.30 in prossimità del ponte che collega i due comuni. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto assieme ai sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti.

Ad avere la peggio nello scontro è stato un 52enne, trasferito in codice rosso all'ospedale di Scorrano. La sua prognosi resta riservata. Meno grave il conducente dell'altro mezzo, medicato sul posto, e accompagnato in ospedale in codice verde per accertamenti.