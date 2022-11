Salento, incidente stradale: auto contro ambulanza con a bordo un paziente in codice rosso

Incidente stradale in serata a Montesano salentino con un’ambulanza del 118 rimasta coinvolta. I medici del 118 stavano trasportando un paziente in codice rosso quando ad un incrocio è sopraggiunta un'auto: inevitabile l'impatto tra i due mezzi.

Indenni gli occupanti del mezzo di soccorso. Anche il paziente presente all’interno per fortuna non ha riportato ferite, e con una seconda ambulanza è stato accompagnato in ospedale.

Per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale sono intervenuti sul posto i carabinieri.