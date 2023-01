Statale 275, perde il controllo e finisce con l'auto sull'albero

Tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza grave, in seguito a un incidente che si è verificato nel pomeriggio sulla Statale 275 all'uscita di Montesano Salentino in direzione Maglie.

La dinamica

Un 50enne di Montesano Salentino ha perso il controllo ( per cause in fase di accertamento),della sua 500 finendo in un vivaio di piante. Immediatamente alcuni automobilisti hanno allertato il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il 50enne uscito con le proprie forze dall'auto è stato trasportato al Panico di Tricase per maggiori controlli