Salento, incidente sulla provinciale: 4 persone coinvolte, una in codice rosso

Due auto e quattro persone coinvolte, delle quali una trasportata in codice rosso a Lecce. È il bilancio dell'incidente avvenuto questa sera sulla strada provinciale Ugento-Casarano.

Lo schianto si è verificato poco prima della sede del consorzio di bonifica "Ugento Li Foggi". Stando a una prima ricostruzione della dinamica, ancora in corso di accertamento, le due auto - una Renault Twingo guidata da una ragazza di 18 anni di Ugento, che era in compagnia di un'amica - e una Fiat Punto con a bordo un 54enne di Ugento e il figlio, si sono scontrate frontalmente. La Twingo ha terminato la sua corsa a circa una decina di metri dalla carreggiata, ribaltata su un lato nel terreno adiacente la strada. Fuori strada, e completamente distrutta sulla parte frontale, anche la Fiat.

Una 18enne alla guida

La 18enne alla guida della Twingo è stata trasportata al pronto soccorso del “Francesco Ferrari” di Casarano. Era vigile e cosciente e le sue condizioni non sono gravi. Il 54enne, invece, è stato accompagnato al “Vito Fazzi” di Lecce a causa di una ferita al capo. Anche le sue condizioni, comunque, non sembrano destare gravi preoccupazioni. Gli altri occupanti sono stati accompagnati per accertamenti all'ospedale di Gallipoli.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Casarano. Sul posto, in loro supporto, i poliziotti del commissariato di Taurisano. Intervenuti anche i volontari della protezione civile di Ugento.