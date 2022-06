Salento, incidente a Porto Cesareo: un'autocisterna si ribalta e sfonda il muro di una villetta

Spettacolare incidente a Porto Cesareo, precisamente in via Mar Glaciale artico in zona Belvedere. A ribaltarsi e sfondare completamente il muro di cinta di una villetta è stata un'autocisterna (si tratta di un autospurgo, uno dei mezzi che lavorano sempre per mancanza della rete fognaria).

Tanta paura e spavento ma grazie al cielo nessun ferito. Alla base dell'incidente quasi sicuramente la perdita del controllo del mezzo da parte del conducente. Sul posto la polizia locale e un'autoambulanza del 118.