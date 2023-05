Incidente sulla via del mare a Tricase Porto: moto contro auto. Motociclista ferito

Incidente sulla via del mare: moto contro auto. Motociclista ferito. Un ragazzo è stato ricoverato in codice rosso in ospedale per un incidente avvenuto sulla via per Tricase Porto tra un'auto e una moto.

È accaduto oggi pomeriggio - 28 maggio - intorno alle 18,30 subito dopo la Quercia Vallonea, a poche centinaia di metri dal luogo dell'ultimo incidente in cui perse la vita, circa un mese fa, un 22enne di Tricase. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e Polizia locale per i dovuti accertamenti