Fuori strada con la moto: 34enne centauro finisce in Rianimazione

Si trova ricoverato in Rianimazione all'ospedale Vito Fazzi di Lecce il motociclista M.C., 34 anni di Aradeo. È uscito fuori strada ieri, poco prima delle 15 lungo la via Circonvallazione mentre era in sella a una Yamaha R6. Giunto all'incrocio con via Fontana è uscito fuori strada finendo nella campagna circostante. È stato soccorso da un'ambulanza del 118, mentre i carabinieri della stazione di Aradeo si stanno occupando di accertare la dinamica del sinistro.

Aggiornamenti nelle prossime ore.