Un incidente mortale è avvenuto nel Salento ieri sulla strada provinciale 362 San Cesario-Galatina al chilometro 7. A perdere la vita un giovane dello Sri Lanka di 33 anni che percorreva a piedi la strada in direzione Galatina quando è stato preso in pieno da una autovettura modello Mercedes classe A guidata da un giovane: C.A. le sue iniziali.

Soccorsi immediati ma nulla da fare

Il malcapitato dopo l’urto violento è stato sbalzato dentro un terreno delle vicinanze. Immediati sono stati i soccorsi e l’arrivo dei Carabinieri di San Cesario e San Pietro in Lama: la vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi ma non c'è stato nulla da fare. Al conducente sono stati effettuati tutti gli accertamenti sanitari di rito, la vettura e il telefono sono stati posti sotto sequestro.

Alla vittima, oltretutto senza documenti al momento dell’incidente, verrà effettuato una ispezione cadaverica disposta dal pm Prontera eseguita dal medico legale Colosimo. Nel frattempo i militari della stazione di San Pietro in Lama del comando di Marco De Giorgi, tramite il cellulare, hanno rintracciato un parente del giovane deceduto che viveva a Lecce con altri connazionali.