Salento, incidente sul lavoro: operaio cade da una trave e batte la testa, è grave

Incidente sul lavoro questa mattina nel Salento nel parco commerciale Lecce-San Cesario. Un operaio di 61 anni è caduto da una trave e ha battuto la testa. È stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato con urgenza in codice rosso nel vicino ospedale Vito Fazzi del capoluogo.

L'intervento dello Spesal

Con il 118 sono intervenuti gli ispettori dello Spesal (servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) ed i carabinieri per accertare se ci siano o meno responsabilità in capo a chi è incaricato di garantire condizioni di lavoro sicure in quella struttura.

La tragedia di Salve

Solo qualche giorno fa, mercoledì scorso, a Salve è morto l'operaio titolare di una impresa edile Oronzo Pisanò, 53 anni, del posto. Analoga all'incidente di questa mattina a San Cesario, la dinamioca della tragedia nel Sud Salento.

Salento primo in Puglia per incidenti

Il Salento è la prima provincia in Puglia per numero di incidenti sul lavoro, la settima in Italia. Per questo giovedì scorso in Prefettura è stato firmato un procollo fra tutte le parti coinvolte nel garantire sicurezza sui luoghi di lavoro.