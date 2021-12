Salento, incidente di caccia: il figlio spara il padre al volto. L'uomo operato d'urgenza: è grave

Incidente di caccia questa mattina, 12 dicembre, quando erano circa le 9, in una cava di Sternatia, cava Aleandro. Il figlio ha ferito accidentalmente al volto il padre nel tentativo di sparare a una volpe. Erano nascosti entrambi dietro due massi, quando la volpe è passata fra loro e il cacciatore più giovane ha esploso un colpo ferendo il genitore al volto.

L'uomo, accompagnato in ospedale dal figlio, si trova in gravi condizioni, in prognosi riservata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico per estrarre i pallini dal viso.

La Polizia, d'accordo con la Procura, procederà anche allo stub per verificare che sia stato effettivamente il figlio 35enne a sparare al padre, che di anni ne ha invece 63. Così si potrebbe escludere qualsiasi altra ipotesi investigativa. Padre e figlio sono di Martano, nella Grecìa salentina.