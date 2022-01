Salento, incidente tra due auto all'incrocio sulla 275 all'altezza di Tricase: mezzi distrutti

Ancora un incidente sulla 275 all'altezza dell'incrocio che collega Tricase, Specchia e Lucugnano in provincia di Lecce. In attesa della realizzazione della tanta discussa rotatoria - e con un semaforo non funzionante da diverso tempo - c'è ancora chi rischia di perdere la vita. Ne è prova l'ultimo scontro tra due auto avvenuto questa sera tra una Fiat Punto e una Fiat Multipla.

La prima auto proveniva da Tricase e ha tamponato la seconda che arrivava da Montesano e guidata da un trentanovenne.

Non ci sarebbero codici rossi. La Punto ha la parte anteriore completamente distrutta mentre l'occupante della Multipla è stato salvato dall'airbag che si è aperto prontamente.