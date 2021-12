Salento, incidente sulla Novoli Veglie: auto fuori strada contro un pino, due feriti

Brutto incidente notturno per due giovani nord salentini ieri notte sulla provinciale Novoli Veglie all'ingresso del paese della Fòcara. La loro automobile per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada finendo la sua corsa in una campagna a pochi metri da un albero di pino.

Ad avere la peggio e a essere trasportato al Vito Fazzi di Lecce dagli operatori del 118, con traumi addominal,i è stato un giovane del '92 C.I. di Carmiano; ferite molto meno importanti ma tanto spavento per il suo amico A.M. che era alla guida dell'auto una Mercedes CLS.

Sul posto sono intervenuti, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, i Carabinieri di Novoli per i rilievi di rito. Aggiornamenti nelle prossime ore