Salento, incidente tra 2 auto: grave 47enne, positivo alla droga l’altro

Un uomo ricoverato in gravi condizioni e un giovane denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. È il bilancio del grave incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel Salento lungo la strada provinciale 55 che collega Matino a Taviano. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 ed ha coinvolto due Fiat Punto che, stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, viaggiavano in direzioni opposte.

Cosa abbia causato l’impatto non è ancora chiaro. Sembra, però, una delle due auto abbia invaso l’altra corsia, andando così a schiantarsi contro il mezzo che proveniva dall’altro senso di marcia.

Lo schianto

Lo schianto è stato molto violento, tanto che le condizioni in cui erano ridotte le due vetture, completamente distrutte nelle parti anteriori, hanno fatto subito pensare al peggio. Due le persone coinvolte: il 47enne di Matino S. C. S. e un 22enne di Gagliano del Capo. Ad avere la peggio è stato l’uomo di Matino: per estrarlo dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasferito a sirene spiegate al Pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce e, dopo le prime cure prestate dai sanitari, è stato ricoverato, in gravi condizioni, in terapia intensiva. Meno preoccupanti le condizioni del 22enne, trasferito per accertamenti al «Francesco Ferrari» di Casarano.