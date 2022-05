Salento, vasto incendio nel Parco di Leuca: due canadair in azione. Vigili del fuoco al lavoro su oltre 60 roghi

Arriva il caldo e anche le prime emergenze incendi. Il primo grande rogo della stagione sta interessando in queste ore un'ampia area di macchia mediterranea vicino al mare, in territorio di Tricase, nella zona che va da Tricase Porto al parco Otranto-Santa Maria di Leuca. L'intera area è zona rossa, con decine e decine di piccoli incendi di sterpaglie e una sessantina di richieste di interventi in coda per i vigili del fuoco.

Le cause

Molto probabilmente il vasto incendio che vede impegnati anche due Canadair, oltre ai vigili del fuoco di Tricase, è stato provocato dall'incuria dell'uomo: forse un mozzicone di sigaretta gettato con superficialità ai bordi della carreggiata o forse la cattiva abitudine di bruciare gli scarti delle potature. Questo tratto di costa è stato già colpito in più punti dai roghi negli anni precedenti.

Gli altri roghi

L'emergenza incendi, tuttavia, non riguarda solo il parco. I vigili del fuoco sono occupati in queste ore su oltre 60 roghi diversi in tutta la provincia salentina. Plastica, sterpaglie e pannelli fotovoltaici bruciano in ogni angolo del Leccese.