Salento, incendio nelle campagne: giù i pali in legno della rete telefonica

Nel primo pomeriggio di oggi, le fiamme hanno invaso alcuni terreni alla periferia di Alliste, Comune in provincia di Lecce, su via Longa (la strada che collega il paese a Torre San Giovanni). Il rogo ha raggiunto la strada e ha divorato tre pali in legno della Tim, facendoli precipitare sulla carreggiata.

Sul posto sono giunti i volontari della protezione civile di Alliste, coordinati da Antonio Renna, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la strada. Il luogo dell'incendio è stato raggiunto anche dai carabinieri della compagnia di Casarano. Terminate le operazioni di spegnimento, i volontari hanno rimosso i pali, riponendoli a margine della carreggiata ed evitando così disagi e pericoli alla circolazione stradale. Toccherà ai tecnici dell'azienda telefonica, ora, ripristinare i collegamenti interrotti.