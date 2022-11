Salento, incendio nella notte in una concessionaria: a fuoco diverse auto. In fiamme anche deposito di auto compattatori

Notte di fuoco quella appena trascorsa nel Basso Salento. Gli episodi più gravi sono quelli riguardanti una concessioniaria della zona industriale di Casarano, nel cui deposito sono andate a fuoco alcune auto tra quelle in vendita, e un deposito di autocompattatori, anche questo colpito dalle fiamme con danni rilevanti. Si tratta dell’azienda rifiuti Tekneko che gestisce raccolta nell’Aro 9 Casarano Parabita ecc



A Ugento, invece, intorno alla mezzanotte il fuoco ha distrutto una Fiat Punto posteggiata all’ingresso del paese, in corrispondenza dell’incrocio per Taurisano e Casarano. E a Taurisano, infine, un incendio ha interessato una Audi sulla provinciale per Acquarica del Capo. I luoghi dei vari incendi sono stati raggiunti dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, che ora stanno indagando sui singoli episodi.