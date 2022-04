Salento, incendio a un auto: i Vigili del Fuoco domano le fiamme, macchina distrutta

Tanta paura ma per fortuna conseguenze solo per l'auto. Alle ore 15.25 i Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenuti nel Comune di Galatone sulla Strada Provinciale 19, all'altezza dello svincolo per la Statale 101 per Nardò, per un incendio di un'autovettura. Giunti sul posto, hanno dapprima spento le fiamme che stavano interessando una Bmw serie 1 per poi mettere in sicurezza la zona delle operazioni.

Secondo quanto ricostruito, il conducente, mentre viaggiava, si è accorto che del fumo fuoriusciva dal vano motore. Ha fermato subito l'auto che dopo è stata avvolta dalle fiamme.