Notte di fuoco nel Salento: auto distrutte, lambiti dalle fiamme i negozi del paese

Ultimo aggiornamento: 11:06

Tre distinti incendi hanno distrutto nella notte altrettante auto e hanno danneggiato alcuni negozi davanti ai quali le vetture erano parcheggiate. Ennesima notte di fuoco nel Salento : le fiamme si sono alzate a Monteroni, Martano e Corigliano d'Otranto.Nel primo caso è stata presa di mira una Ford Focus, parcheggiata in via San Francesco. Le fiamme si sono poi propagate ad una gioielleria e ad un negozio di ottica, annerendo le facciate. Le telecamere di videosorveglianza installate in zona avrebbero ripreso un uomo mentre dà fuoco all'auto.Meno certe le cause dei roghi scoppiati a Martano, dove è andata distrutta un'auto parcheggiata in via Piave, e a Corigliano d'Otranto, dove le fiamme hanno interessato una Seat ferma in via Giovanni Pascoli.