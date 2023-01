Salento, ennesimo incendio a un'auto: il mezzo era sotto sequestro amministrativo

Ancora un’auto in fiamme nella notte in Salento. L’incendio si è verificato poco dopo l’una in via Asmara a Monteroni.

L’auto di proprietà di un 50enne del posto, sottoposta a sequestro amministrativo e priva di assicurazione, è stata interessata solo parzialmente dalle fiamme grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce.

I danni

I danni si sono limitati solo alla parte posteriore dell’utilitaria, senza coinvolgere altri veicoli. Dai rilievi dei caschi rossi, sono partite le indagini dei carabinieri per accertare le cause dell’incendio.