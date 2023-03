Salento, altre cinque auto incendiate. Parcheggiate tutte sulla stessa strada

Un'altra notte di fuoco nel Salento: l'incendio brucia cinque auto. Questa volta è successo a Surbo, comune alle porte di Lecce dove, alle 03.20, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Papa Luciani, rione Giorgilorio per spegnere le fiamme che stavano interessando cinque autovetture. Si tratta di una BMW modello Z3, una Fiat Punto, BMW serie 3, Seat Ibiza e Ford Focus.

Per fortuna l'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato ulteriori danni a persone e pericolo per la pubblica e privata incolumità. Si indaga per verificare la natura dell’incendio.