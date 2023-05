Salento, ennesimo incendio auto nella notte: in fiamme la vettura di una 41enne

Non è il primo né l'ultimo episodio: le fiamme continuano a bruciare nella notte nelle varie zone del Salento. Poco prima delle 3 di questa notte i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli sono intervenuti nel comune di Casarano in via Padova per un incendio che stava interessando un'auto - una Fiat modello 500L intestata ad una donna 41enne, P.D. le sue iniziali.

L'irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una seconda auto - una Polo Volkswagen - parcheggiata nelle vicinanze e l’insegna pubblicitaria di un’attività commerciale.

Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell'incendio.