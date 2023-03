Salento, nuovo incendio auto: fiamme di natura dolosa

Un’altra auto data alle fiamme a Casarano. L’incendio è divampato poco dopo le 23 di ieri in via Palestro. L’auto, una Lancia Y intestata a una donna residente nel Nord Salento ma in uso alla figlia, domiciliata a Casarano, è stata danneggiata nella parte anteriore. Non ci sono dubbi sul fatto che il rogo sia di natura dolosa: nelle vicinanze, infatti, è stata rinvenuta una bottiglietta sospetta, sporca di liquido infiammabile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Casarano, che hanno sottoposto a sequestro il contenitore e hanno avviato le indagini sull’accaduto. Potrebbero rivelarsi utili le immagini registrate da eventuali telecamere installate nelle vicinanze.