Salento, incendi nelle campagne: a fuoco ulivi colpiti da xylella

Il Salento ostaggio degli incendi estivi che continuano a distruggere le campagne. Un nuovo rogo di vaste proporzioni è divampato intorno alle 13, ai margini della provinciale che collega San Pietro in Lama con Copertino, divorando nei terreni adiacenti numerosi alberi di ulivo, molti dei quali già secchi per via della Xylella. Anche negli anni scorsi il tratto di strada è stato teatro di ripetuti incendi.

L'allarme è stato lanciato dagli stessi proprietari delle campagne, accorsi in zona e intervenuti per delimitare la scia di fuoco, tracciando delle "protezioni" nel terreno con un trattore. Le fiamme sono state così circoscritte all'area, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. Caschi rossi costretti a turni "infernali" e costantemente sollecitati dall'inizio della stagione estiva per interventi antincendio in tutta la provincia.