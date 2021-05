«Situazione ormai critica, i cittadini ci diano una mano ripulendo i campi»: parla il comandante dei vigili del fuoco

Decine e decine di incendi ogni giorno, personale stremato: in campo il comandante provinciale dei vigili del fuoco che, da un lato, chiede l'intervento persuasivo del prefetto sui sindaci e dall'altro lancia un accorato appello ai cittadini affinché mantengano puliti i campi per evitare che si sviluppino focolai.

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Panaro, definisce la situazione critica: con tutte le squadre dei pompieri impegnate a spegnere incendi, il rischio è che in caso di richieste di soccorso i caschi rossi possano tardare ad arrivare, oppure arrivare già provati dal superlavoro.

Comandante, da settimane il Salento brucia. Che sta succedendo?

«È un fenomeno tipico di questo periodo: dopo le piogge del mese scorso, che hanno fatto crescere le erbacce, ora tutto il materiale è secco e pronto a bruciare. Basta un nulla. Quando c'è vento forte la situazione peggiora».

Com'è il morale dei suoi uomini?

«Siamo abituati ad affrontare situazioni difficili e lo stiamo facendo con tutti gli uomini e i mezzi a disposizione. Ma siamo alle soglie dell'esasperazione: di questo passo andiamo verso la criticità».

Cosa potrebbe accadere?

«Se tutte le squadre sono impegnate, altri tipi di intervento potrebbero subire un rallentamento».

Con la campagna antincendio, che parte il 15 giugno, dovreste avere una boccata d'ossigeno.

«In bozza la Regione ha stabilito un rinforzo di uomini e mezzi per il nostro comando e questo ci metterà in condizione di avere ulteriori equipaggi: dal 15 giugno avremo una squadra di 5 uomini in più a Lecce, mentre a luglio arriverà un'ulteriore squadra che collocheremo a Maglie per coprire meglio il territorio».

Ha scritto al prefetto: cosa ha chiesto?

«Il prefetto ci segue molto da vicino e conosce bene queste dinamiche. Dovremmo incontrarci la settimana prossima: le chiederò di aiutarci nel sensibilizzare i sindaci: chi non ha emanato le ordinanze lo deve fare e chi lo ha fatto deve ora controllare e sanzionare chi non ha ripulito i campi».

Cosa potrebbe esservi d'aiuto?

«Ai cittadini chiedo di tenere puliti i loro terreni, anche perché con ogni rogo vengono immesse nell'aria grandi quantità di fumo e sostanze nocive e i danni ambientali sono ingenti».