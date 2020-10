Salento, in 7 giorni quasi raddoppiati i contagi. Su i ricoveri

In una settimana raddoppiano i contagiati e rimangono solo cinque comuni salentini a resistere al Covid non avendo mai avuto neppure un caso di contagio.

Fabrizio Quarta, direttore dell'unità di Epidemiologia e Statistica della Asl di Lecce, fotografa l'andamento della pandemia nel report settimanale che registra i contagi, i decessi, i ricoveri, analizzando i numeri dell'infezione.

La provincia di Lecce è quella al momento colpita più lievemente rispetto alle altre provincie e in particolare nel confronto con il nord della Puglia dove il Covid è più diffuso. Però ci sono dei segnali da attenzionare. I contagiati sono passati dai 243 della scorsa settimana ai 412 di ieri, ma se consideriamo che a inizio mese erano 146 in quattro settimane l'aumento percentuale è stato del 72 per cento. La scommessa, quindi, è che i tracciatori, coordinati da Alberto fedele che è a capo della task force Covid della Asl, riescano a tenere la barra dritta e fare quel lavoro puntuale e certosino che ha permesso di circoscrivere i focolai dall'inizio della pandemia.

Non è un caso, dunque, se la squadra degli investigatori a caccia dei positivi sia stata rafforzata e dopodomani parte la formazione dei medici che dovranno tracciare i contatti stretti dei positivi, monitorare chi è in isolamento fiduciario e fare i tamponi rapidi, quando le scuole salentine riapriranno. Positiva la discesa del numero dei decessi che nel report di ieri si attesta al 6 per cento, mentre nei primi giorni di ottobre era del 9 per cento. Nella settimana che va dal 23 al 30 ottobre è venuta a mancare solo una persona, ma erano quattro settimane che non si verificavano eventi luttuosi. Non ci sono più 34 uomini e 47 donne, la maggiore mortalità dai 70 anni in poi. Fra gli 80 e gli 89 anni sono morte 28 persone (il 35% del totale), gli over 90 hanno avuto 24 decessi (30%), 16 dai 70 ai 79. Nessun evento irreversibile fino ai 35 anni confermando che il virus è più clemente con i giovani. I cinque comuni Covid free dall'inizio della pandemia sono: Alessano, Giuggianello, Surano, Botrugno, Palmariggi, ma a inizio mese erano 17: Alessano, Morciano di Leuca, Seclì, Botrugno, Ortelle, Spongano, Castrignano de' Greci, Palmariggi, Surano, Castro, Patù, Tiggiano, Giuggianello, Ruffano, Tuglie, Montesano Salentino, San Cassiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA