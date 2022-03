Salento, impianto di compostaggio, Ager boccia la proposta di Arnesano. Resta in piedi solo Masseria Ghetta

Ager boccia la proposta di impianto di compostaggio avanzata da 15 Comuni, ad Arnesano, in alternativa del sito di Masseria Ghetta, candidata invece dal sindaco di Lecce Carlo Salvemini e che ha già ricevuto l'ok dalla Regione Puglia. Ad ora rimane questo l'unico impianto nel Salento candidato ai fondi del Pnrr. E probabilmente resterà anche l'unico, considerato che i termini per la presentazioni al ministero scadevano proprio oggi.

I motivi del "no"

A spiegare i motivi della bocciatura dellìimpianto di rifiuti è lo stesso direttore di Ager Gianfranco Grandaliano: «Visto che l’area individuata ricade nel territorio del Comune di Lecce, che non ha formalmente condiviso la citata proposta. Visto che l’area da Voi presentata per la localizzazione dell’impianto, ubicata a notevole vicinanza da case sparse e zone residenziali, non è stata individuata all’esito di idonea istruttoria preliminare volta a definire la fattibilità dell’iniziativa, nonché del procedimento autorizzativo ambientale; a parere della scrivente non sussistono allo stato condizioni tali da rinunciare alla proposta di finanziamento già avanzata per un impianto da ubicarsi in provincia di Lecce, in conformità al PRGRU, per una nuova proposta, che non ha scontato preventiva istruttoria e per la quale non esiste alcun progetto di fattibilità verificato e validato (condizione che genera un punteggio aggiuntivo per la proposta). Si specifica che la scrivente non vuole in alcun modo entrare nel merito della localizzazione prescelta, ma neanche compromettere un procedimento amministrativo già in corso e necessario all’attuazione del PRGRU, del quale risulta soggetto attuatore. L’occasione è gradita anche per specificare che il Ministero, al momento, non ha chiarito l’eventualità in cui un progetto finanziato dovesse cambiare la localizzazione; pertanto, non è escluso che si possa successivamente modificare la localizzazione dell’impianto, previo esperimento di quanto sopra considerato mancante»

A presentare la proposta era stato il sindaco di Arnesano Emanuele Solazzoi.

Il Comune infatti, di concerto con i Comuni dell’Aro 3 e dell’Aro 1, intendeva mettee a disposizione a titolo gratuito un lotto di terreno, ricadente all’interno dell’agro di Lecce e situato in un fondo denominato “Sementello”. Si tratta di un terreno di 11 ettari, pianeggiante, privo di insediamenti abitativi e caratteristiche di pregio, dove potrebbe nascere il nuovo impianto di trattamento dei rifiuti dei 15 comuni appartenenti alle due Aro e almeno in parte del capoluogo.